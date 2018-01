Real Madrid dá outro show na Liga O Real Madrid confirmou o favoritismo e, sem fazer força, goleou o Genk, da Bélgica, por 6 a 0, na segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa. Mesmo sem poder contar com Zidane, Makelele e Ronaldo, o time espanhol impôs sua superioridade técnica e disparou na liderança do grupo C da competição, com quatro pontos a mais que o AEK, segundo colocado. Em duas partidas na Liga dos Campeões, o "time dos sonhos" do Real já fez nove gols e não levou nenhum. A cada jogo confirma a condição de grande favorito ao título, que seria o 10º de sua história. "O Genk nos segurou apenas no primeiro tempo. Mas no final chegamos ao resultado, muito maior do que o que pretendíamos. Eles são bem organizados, mas um pouco inexperientes", disse o técnico Vicente del Bosque, que temia que a ansiedade pela indefinição da estréia ou não de Ronaldo pudesse abalar o time. "A coisa mais importante é que conquistamos os três pontos, que nos dão boa condição no campeonato." Apesar de muito superior ao adversário, o time espanhol só abriu o placar aos 44 minutos, com um gol contra de Sokora. Um minuto depois, o lateral-direito Michel Salgado ampliou a vantagem dos donos da casa. No segundo tempo o Real teve ainda menos dificuldades para construir o placar e aproveitou bastante a inexperiência e fragilidade do Genk. O português Luís Figo marcou o terceiro gol aos 10 minutos, em pênalti sofrido pelo volante argentino Cambiasso, que teve boa participação na partida. Dez minutos depois, Guti, que deverá ceder lugar a Ronaldo quando o brasileiro estiver pronto para jogar, fez o quarto. Aos 25, Celades fez o quinto. A goleada foi fechada com o atacante Raúl, em um chute de fora da área, aos 30 minutos. Em Moscou, o Valencia confirmou a boa fase e bateu o Spartak por 3 a 0. Os gols foram de Angulo, Mista e Juán Sánchez. Foi a segunda vitória em dois jogos. Outra equipe candidata ao título da Liga dos Campeões é o Arsenal. Mesmo jogando fora de casa, o time de Gilberto Silva não tomou conhecimento do PSV e goleou por 4 a 0. O volante, campeão com a seleção brasileira na Copa da Coréia/Japão, mostrou que está muito bem adaptado à equipe. Fez o primeiro gol, aos 20,7 segundos de jogo. Foi o segundo gol mais rápido da história da Liga dos Campeões. O primeiro foi de Alessandro del Piero, da Juventus, em 1997, contra o Manchester. Na ocasião, Del Piero marcou a 20,1 segundos de jogo. "Nós demos a saída e eu perdi a bola. Aí, corri para recuperá-la e toquei para o Bergkamp. Ele abriu para o Thierry Henry, que cruzou. Eu acompanhava a jogada e toquei de pé direito", contou o volante brasileiro. Hernán Crespo conquista a cada dia os torcedores da Inter. Nesta quarta-feira, o atacante argentino, contratado para substituir Ronaldo, deu a vitória para a equipe milanesa contra o Ajax, por 1 a 0, ao marcar aos 30 minutos do segundo tempo com um toque de pé direito. Crespo fez todos os gols da Inter na Liga dos Campeões. Na semana passada, o atacante fez os dois gols no empate contra o Rosenborg, na Noruega. Nos outros jogos desta quinta-feira, o AEK e a Roma não saíram do 0 a 0, em Atenas, pelo grupo C. No D, o Lyon goleou o Rosenborg por 5 a 0. No A, o Borussia Dortmund derrotou o Auxerre por 2 a 1, com um gol do brasileiro Amoroso. E no B, Liverpool e Basel empataram por 1 a 1.