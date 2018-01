Real Madrid dá show e encosta no líder O Real Madrid ganhou sua quinta partida seguida no Campeonato Espanhol e reduziu para apenas três pontos a distância que o separa da líder Real Sociedad. Neste domingo, no Estádio Santiago Bernabeu, o "Dream Team" goleou o Valencia por 4 a 1 e chegou aos 33 pontos. A Real Sociedad empatou em casa com o Malaga por 2 a 2 e aumentou sua invencibilidade para 16 rodadas. Ronaldinho fez um gol ao seu estilo - invadiu a área em velocidade, driblou o goleiro e empurrou para a rede -, mas o destaque da partida foi o francês Zidane. Ele fez o segundo gol, quando o jogo estava empatado, deu o passe para os outros três e ofereceu um repertório de dribles e passes que encantou a torcida. A vitória do Real começou a ser desenhada aos 36 minutos, quando o craque francês fez um lançamento maravilhoso para o Fenômeno abrir o placar. Os donos da casa poderiam ter ido para o intervalo com uma vantagem mais folgada, mas perderam várias chances. No segundo, o Valencia reagiu e chegou ao empate com um gol de cabeça do zagueiro argentino Ayala. O time cresceu e passou a ameaçar o Real, mas viu sua situação se complicar quando o argentino Aimar foi expulso. Com um a mais, o Real retomou o controle do jogo. Zidane desempatou depois de uma tabelinha com Raúl e pouco depois tocou para Guti - que havia entrado no lugar de Ronaldinho - fazer 3 a 1. Mas a jogada mais bonita foi a do último gol. Zidane partiu de cabeça erguida da metade do campo, driblou dois adversários e encontrou Portillo entre os zagueiros para oferecer-lhe a bola.