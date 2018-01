Real Madrid decepciona e perde O Real Madrid decepcionou na rodada deste sábado do Campeonato Espanhol. Foi derrotado por 2 a 0 pelo Deportivo La Coruña, em apenas 12 minutos, com gols de Luque e Pavón. Apesar de só conseguir um empate, por 1 a 1, neste sábado, com o lanterna Numancia, o Barcelona aumentou sua vantagem na liderança do Campeonato Espanhol sobre o Real. Com estes resultados, a equipe de Ronaldinho Gaúcho acumula oito pontos à frente dos ?galácticos? de Vanderlei Luxemburgo: 58 a 50. Restam 13 rodadas para o fim da temporada 2004/2005.