Real Madrid descarta cirurgia em Raúl Os médicos do Real Madrid anunciaram nesta terça-feira que o atacante Raúl não precisará sofrer cirurgia no joelho esquerdo, apesar da grave contusão que ele teve durante o jogo do último sábado, na derrota para o Barcelona. Mesmo assim, ele deverá ficar entre 3 e 4 meses afastado do futebol. De muletas, Raúl deu uma entrevista nesta terça-feira. ?Estou com vontade de já começar a trabalhar na recuperação. O mais importante é que a recuperação seja boa, temos que ir com calma?, disse o jogador, que é capitão do time espanhol. ?Me vejo ganhando o título com o Real Madrid no final da temporada e jogando a Copa do Mundo.? Raúl sofreu ruptura do menisco externo, ruptura parcial do ligamento cruzado anterior e desgarro da cápsula posterior-externa do joelho esquerdo. ?São lesões complexas, mas acreditamos que nenhuma delas precise de cirurgia?, revelou o médico-chefe do Real, Alfonso del Corral.