Real Madrid desiste do brasileiro Ricardo Oliveira O Real Madrid desistiu da contratação do atacante Ricardo Oliveira, do Milan, apesar de os dois clubes quase terem fechado as negociações nas últimas horas. Aparentemente, o motivo que levou os espanhóis a desistirem da contratação foi o impedimento legal que não deixa um jogador de atuar em três clubes diferentes numa mesma temporada. Ricardo Oliveira jogou no São Paulo por três meses, até 10 de agosto, emprestado pelo Betis. Em 31 de agosto, data limite para a contratação de jogadores no mercado europeu, foi fechada sua transferência para o Milan, pelo qual jogou o Campeonato Italiano, a Copa da Itália e a Liga dos Campeões da Europa. Embora não tenha atuado pelo Betis nesta temporada, ainda não se sabe se sua inscrição e partidas pelo São Paulo serão levadas em consideração.