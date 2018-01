Real Madrid desmente negociações com técnico do Liverpool O Real Madrid desmentiu nesta quarta-feira, através de comunicado oficial em seu site, as informações sobre uma suposta negociação com o espanhol Rafael Benítez, técnico do Liverpool, para ser o substituto do italiano Fabio Capello na próxima temporada. "Em relação às declarações atribuídas ao atual treinador do Liverpool, a diretoria de futebol do Real Madrid manifesta que não houve negociação alguma com este profissional, nem com nenhum outro, em relação à sua possível contratação para a próxima temporada", diz a nota. "Como já foi exposto por seu presidente e pela diretoria, atualmente o Real Madrid conta com um prestigiado treinador, Fabio Capello, que tem em vigor um contrato assinado por um período de três anos", conclui o comunicado. Capello foi contratado para reformular o elenco e colocar o time novamente no caminho das conquistas. No entanto, o treinador não conseguiu dar um padrão de jogo à equipe e se envolveu em confusões com algumas estrelas, como Ronaldo (que foi para o Milan) e Robinho.