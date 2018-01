Real Madrid deve multar Ronaldo por atraso Uma viagem repentina a Londres para cumprir compromissos publicitários pode custar caro ao atacante Ronaldo. O Real Madrid deve usar o regimento interno de disciplina contra o brasileiro, que chegou atrasado no treino de quinta-feira, sem justificativas convincentes. Durante a estadia do jogador na capital inglesa, chegou a se especular uma possível conversa entre o artilheiro do Espanhol e dirigentes do Chelsea. ?Não fiz nada de mal e espero que não me multem?, disse. Ronaldo voou de volta a Madri, mas o mau tempo fez com que o avião pousasse em Salamanca, de onde o atleta seguiu por terra. Nesta sexta-feira, ele treinou normalmente e não quis comentar o assunto. ?Não sei os detalhes do porquê Ronaldo chegou tarde no treino de ontem. A punição dele depende do clube. Aqui todos somos profissionais e mantemos um respeito pelo trabalho?, disse o técnico Carlos Queiroz.