Real Madrid e Bayern buscam vaga na final da Liga dos Campeões

MUNIQUE - O primeiro finalista da Liga dos Campeões será definido nesta terça-feira na Alemanha entre Bayern de Munique e Real Madrid. Com a vantagem de ter ganho em casa por 1 a 0, o time espanhol avançará com um empate para disputar o título depois de 12 anos - e após cair nas semifinais nas três temporadas anteriores. A equipe dirigida por Pep Guardiola tem de vencer por dois gols de diferença (1 a 0 levará a partida para a prorrogação) para chegar à decisão pelo terceiro ano seguido, e quarta vez nas últimas cinco edições.

O desafio do Bayern será evitar que o Real Madrid use com frequência o contragolpe, sua arma mais letal. No jogo de ida, mesmo tendo ficado muito com a bola (65% no total, e 78% no primeiro tempo), o time alemão teve poucas chances para marcar e escapou de levar mais gols nas arrancadas dos merengues. "O Real Madrid tem o contra-ataque mais forte do mundo", disse Guardiola. "Tentaremos perder menos a bola e estar mais protegidos na defesa quando eles saírem em velocidade. E precisaremos ser mais agressivos no ataque."

O técnico do Bayern disse que seu time se manterá fiel ao estilo de ficar com a bola o máximo de tempo possível, embora essa forma de jogar venha sendo constantemente criticada por ninguém menos do que Franz Beckenbauer, o maior ídolo da história do clube. "Peço para os meus jogadores fazerem o futebol em que acredito. Quero ter a bola para criar chances de gol e também para manter o adversário longe da minha área. Além disso, quem virou jogador de futebol fez isso por gostar de estar em contato com a bola."

Deverá haver novidades em relação à formação que começou jogando em Madri. Lahm, que atuou no meio-campo, voltará à lateral-direita - Rafinha ficará no banco. No meio-campo, Schweinsteiger e Javi Martínez (que marca melhor do que Toni Kroos e tem velocidade) serão os volantes, e Thomas Müller e Götze disputam uma vaga. Robben, Mandzukic e Ribéry formarão o ataque.

VELOCISTAS

No Real Madrid, o técnico Carlo Ancelotti terá um reforço importante. Recuperado de uma gripe, Bale será titular no ataque ao lado de Benzema e Cristiano Ronaldo - participou apenas dos 20 minutos finais da primeira partida, e no lugar do português, que voltava de uma inatividade de três semanas. Com seus velocistas a postos, o time ganha ainda mais força para ferir o Bayern nos contra-ataques - se fizer um gol obrigará os donos da casa a marcarem três. "Pelas características dos nossos atacantes, temos de jogar com uma transição rápida e não ficar tocando a bola. Eles precisam de espaço para correr", disse Ancelotti.

O time espanhol tem o melhor ataque da competição, com 33 gols em 11 partidas. A única em que não fez gol foi na rodada de volta das quartas de final contra o Borussia Dortmund - perdeu por 2 a 0 e por pouco não foi eliminado, já que havia ganho por 3 a 0 em casa. "Aquele jogo serviu de lição. Meu time faz muitos gols, e tentaremos fazer contra o Bayern para ficarmos mais perto da final", afirmou o treinador.

O outro finalista sairá do confronto de quarta-feira entre Chelsea e Atlético de Madrid em Londres. O jogo de ida terminou sem gols, graças à bem montada retranca da equipe inglesa.