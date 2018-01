Real Madrid é eliminado na Copa do Rei Vanderlei Luxemburgo sofreu nesta quarta-feira sua primeira decepção como técnico do Real Madrid. O empate em casa por 1 a 1 com o Valladolid (time da segunda divisão espanhola) eliminou o time nas oitavas-de-final da Copa do Rei da Espanha - o jogo de ida terminou sem gols. O técnico brasileiro escalou o time reserva, mas no intervalo, com o placar mostrando 0 a 0, colocou Zidane, Raúl e Ronaldo em campo. Owen abriu o placar para o Real, aos 21 minutos, mas aos 33 os visitantes chegaram ao empate com Xavi Moré numa falha da defesa.