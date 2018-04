Real Madrid e Lyon empatam por 1 x 1 na França

O Real parecia que encerraria uma sequência de três derrotas seguidas no Stade Gerland com uma vitória ao abrir o placar com Karim Benzema no segundo tempo. Foi praticamente o primeiro toque na bola do francês na partida contra seu ex-clube.

O Lyon tomou a iniciativa no começo do jogo, com o brasileiro Michel Bastos acertando um chute por cima. O Real pouco ameaçou até que uma cobrança de falta de longe de Cristiano Ronaldo foi desviada por Huge Lloris.

O português também acertou uma cobrança na trave, antes de Benzema, que substituiu Emmanuel Adebayor, passar por marcadores dentro da área e completar para o gol aos 20 minutos da segunda etapa.

O Lyon empatou a sete minutos do final com Gomis, que, desmarcado após bate-rebate, chutou para empatar o confronto.

A partida de volta acontecerá no estádio Santiago Bernabéu em 16 de março.

(Reportagem de Mark Meadows)