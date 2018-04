Real Madrid e Málaga ficam no empate O Real Madrid chegou ao nono jogo invicto no Campeonato Espanhol, ao empatar, neste sábado, com o Málaga, por 1 a 1, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. Dely Valdes abriu o placar para o Málaga, aos 25 minutos. O Real só empatou na segunda etapa, com Morientes, que, de cabeça, aproveitou um cruzamento do lateral Roberto Carlos. Com este resultado, o Real mantém a liderança na classificação, agora com 39 pontos. O Málaga está em 12º, com 26 pontos. No outro jogo da rodada, o Alavés assumiu a vice-liderança, com 36 pontos, ao vencer o Real Sociedad, por 2 a 1. O Athletic Bilbao é o terceiro, com 34 pontos. A rodada se completa neste domingo com os seguintes jogos: Deportivo la Coruña x Las Palmas, Espanyol x Betis, Osasuna x Villarreal, Rayo Vallecano x Barcelona, Mallorca x Athletic Bilbao, Sevilla x Zaragoza, Tenerife x Celta e Valencia x Valladolid.