Real Madrid e Manchester querem artilheiro alemão Klose Real Madrid e Manchester United querem contratar o atacante alemão Miroslav Klose, que no momento é o artilheiro da Copa do Mundo, com quatro gols. A informação foi publicada nesta sexta-feira pelo jornal alemão Bild. "Cada gol encarece seu passe em cinco milhões", afirma o diário, que diz "saber" que tanto o clube espanhol como o inglês tentarão contratá-lo. O Bild lembrou que Klose tem contrato até 2008 com o Werder Bremen, e cita uma declaração do diretor-geral do clube, Klaus Allofs, em que ele disse que o jogador não sairá "nem que marque 20 gols no Mundial". O jornal fez contas e disse que Klose está agora avaliado em 15 milhões de euros, e que cada gol marcado aumenta seu passe em cinco milhões. De acordo com o diário, o Real Madrid está buscando um substituto para Ronaldo, enquanto o Manchester United estaria interessado no atleta alemão para ser o sucessor do holandês Ruud van Nistelrooy. O Bild afirma ainda que Allofs telefonou ao representante de Klose, Alexander Schütt, para deixar claro que seu jogador é inegociável; mas o empresário teria em mente o Real Madrid e o Manchester como "únicas equipes possíveis".