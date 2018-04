Real Madrid e Roma discutem crise Real Madrid e Roma estão no grupo B da Liga dos Campeões, tiveram estréia desastrosa, analisam erros e temem o futuro. Os espanhóis não se conformam com o fiasco na derrota por 3 a 0 para o Bayer Leverkusen, na Alemanha. Já os italianos se preparam para receber punição pesada da Uefa, por causa da violência de quarta-feira, quando a partida com o Dinamo Kiev foi interrompida porque o árbitro foi atingido por um isqueiro. A imprensa de Madri foi impiedosa com o Real. Os críticos dos jornais enxergaram uma ?caricatura de equipe? na apresentação de quarta-feira e não foram contestados. O primeiro a assumir a culpa pelo vexame foi Jose Antonio Camacho. O técnico admitiu que o time não brilha, como dois anos atrás, detectou até falta de humildade e já acena com a possibilidade de fazer alterações imediatas. Ou seja, o treinador vai mexer em vespeiro. Um dos alvos pode ser Raúl, queridinho da torcida, mas que tem jogado muito mal. Não será surpresa se der lugar para o inglês Owen. "Tenho jogadores que estão tensos", afirmou Camacho. "Estamos brincando com fogo e desta vez nos queimamos." Problemas não faltam. Zidane voltou da Alemanha com luxação no ombro e fica três semanas fora de ação. Michel Salgado e Figo também se queixaram de dores e não está confirmada presença deles na partida de sábado contra o Espanyol, em Barcelona, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. "Não importa o que aconteceu. Somos homens e temos de dar a volta por cima", disse Roberto Carlos. As declarações do brasileiro coincidem com o resultado de pesquisas de opinião, que dão preferência ao Real na briga pelo título doméstico. Segundo levantamento da empresa Ceop Opinión Pública - uma espécie de Ibope local -, os ?galácticos? são apontados como favoritos para 45,6% dos entrevistados. O Barcelona vem em seguida com 24,9%. Punição - A preocupação da Roma é dupla. Dentro de campo, o time foi mal e perdia por 1 a 0 para o Dinamo. Fora, as coisas se complicam, porque a agressão ao árbitro sueco Anders Frisk pode provocar derrota por 3 a 0 no tapetão, interdição do estádio Olímpico ou, em medida extrema, a exclusão da Roma da competição. O clube italiano já pediu desculpas ao árbitro e garante que, com auxílio da polícia e da prefeitura romanas, vai identificar o culpado pelo ato de vandalismo.