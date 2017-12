Real Madrid e Valencia buscam reabilitação Buscar a reabilitação e manter-se entre os primeiros colocados do Campeonato Espanhol. Essa é a ordem no milionário Real Madrid. Depois da humilhante derrota na rodada anterior, diante do Sevilla, por 4 a 1, novo tropeço está fora de cogitação na visita ao Albacete, neste domingo. A maior preocupação do técnico merengue, Carlos Queiroz, é quanto a falta de conhecimento sobre a condição de seus atletas. Apenas seis jogadores treinaram durante a semana, pois a maioria estava defendendo suas seleções pelo mundo. Ronaldo, Solari e Cambiasso, por exemplo, se uniram ao grupo apenas na sexta-feira, depois de defender seus países nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2006. A presença de Roberto Carlos ainda não está confirmada. O lateral recupera-se de contusão muscular. O Albacete busca sua primeira vitória na competição em seus domínios. A ordem do Real serve, também, ao Valencia. Na 11ª rodada, há duas semanas, acabou surpreendido pelo Racing, em casa, por 2 a 1. Agora, vencer é questão de honra diante do Murcia, penúltimo colocado. A rodada tem, ainda, Valladolid x Atlético Madrid; Málaga x Osasuña; Espanyol x Sevilla; Celta x Athletic Bilbao e Racing Santander x Zaragoza. Mordomia - Cinco jogadores do Real Madrid serão vips na Tailândia. Ronaldo, Raúl, Zidane, Figo e Beckham receberão, gratuitamente, o cartão de "Elite da Tailândia". O prêmio dá várias mordomias, como isenções de vistos, reservas em aeroportos, descontos em vôos de primeira classe, hotéis, restaurantes, campos de golfe e em certas propriedades no país. Os cartões são oferecidos pelo governo e autoridades de turismo a personalidades e pessoas ricas, a fim de atrair visitantes para a Tailândia. Detalhe, a um custo de US$ 25 mil. Os futebolistas foram os primeiros a receber o cartão sem custos - 80 mil pessoas já o adquiriram.