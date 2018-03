Real Madrid e Zaragoza empatam por 1 a 1 Sem Ronaldo, que trata de uma lesão na perna no Rio de Janeiro, o Real Madrid apenas empatou por 1 a 1 com o Zaragoza, neste sábado, na abertura da 28ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time madrileno segue na liderança com 61 pontos, sete a mais que o Valencia, que neste domingo enfrenta o Celta de Vigo. Já o Zaragoza somou 33 pontos e figura em 13º. Portillo abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo e quatro minutos depois, Toledo empatou a partida.