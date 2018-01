Real Madrid empata no Espanhol O time de Roberto Carlos, Zidane e Figo continua em situação complicada no Campeonato Espanhol. Neste domingo, o Real Madrid obteve apenas um empate jogando em casa contra o vice-líder Celta, 1 a 1, que agora está empatado em número de pontos com o Bétis e o Valencia. O resultado ajudou do Deportivo, que no sábado ganhou do Sevilla por 1 a 0, a aumentar a vantagem na tabela de classificação. O placar, porém, não foi tão bom para o Real, que amarga a 15.ª posição no campeonato e está a apenas duas posições da zona de rebaixamento. O brasileiro Catanha, abriu o marcador para o Celta aos 9 minutos. O jogador é um dos artilheiros do campeonato com cinco gols, ao lado de Olivera, do Sevilla e Diego Tristan, do Deportivo. Guti evitou o vexame do Real, que jogava em casa, marcando aos 23.