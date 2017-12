Real Madrid entra na briga por Robinho O Real Madrid entrou na briga para contratar Robinho. Representantes do clube espanhol e agentes do jogador do Santos se reuniram, sexta-feira, em Madri, e encaminharam a negociação. A diretoria do Real estaria disposta a desembolsar US$ 20 milhões (cerca de R$ 60 milhões) para juntar Robinho ao seu poderoso time de estrelas. Outros clubes da Europa, como Benfica e PSV Eindhoven, já tentaram tirar o jogador da Vila, mas não obtiveram sucesso. A reunião entre cartolas do Real e empresários do jogador foi registrada pelo diário esportivo AS, de Madri. Foto publicada na edição deste sábado do jornal mostra a entrada e saída, de um famoso restaurante da capital espanhola, dos negociadores. Do lado do Real, estavam o presidente do clube, Florentino Perez, e o diretor de marketing, José Angel Sánchez. Representando Robinho, o seu empresário Wagner Ribeiro, Luis Douens (agente de Figo e Ronaldo) e Juan Figer. A reunião começou às 15 horas e só acabou por volta das 18h30, momento em que Juan Figer, sorrindo, deixou o restaurante Señorio de Alcocer. Em Madri, a imprensa espanhola já garante que a contratação de Robinho foi acertada. O argumento é a participação direta de Florentino Perez na negociação: quando ele entra na transação é sinal de que o acordo está na fase final, pronto para ser assinado. Robinho tem 40% do seu passe e o Santos, 60%. Seu contrato vai até 2008 e a multa contratual é de US$ 50 milhões. Dirigentes do clube santista não se manifestaram neste sábado sobre a negociação com o Real Madrid. "Está claro que o atleta quer jogar no Real Madrid, um dos melhores clubes do mundo, e eles se interessaram pela situação do jogador. Almocei com o Florentino, foi um encontro cordial. Conversamos sobre Robinho, mas não há nada de concreto", disse Wagner Ribeiro. O diário AS garante que faltam poucos detalhes para a transação ser concluída. Em princípio, Robinho se apresentaria ao Real apenas em junho de 2005.