Real Madrid esbanja confiança após classificação na Liga

A convincente vitória na terça-feira do Real Madrid sobre a Lazio, que classificou o time espanhol para as oitavas-de-final da Liga dos Campeões, deu uma injeção de ânimo à equipe para buscar seu 10.º título europeu. O Real resolveu a partida em que ganhou por 3 a 1 logo nos primeiros 15 minutos no Santiago Bernabéu, graças a gols de Júlio Baptista e Raúl, ambos com passes de Robinho, e o próprio atacante da seleção brasileira marcou o terceiro ainda no primeiro tempo. A vitória classificou a equipe para a fase de mata-mata do torneio europeu pela 11a temporada consecutiva, mas o importante mesmo foi a primeira colocação de seu grupo, o que não era conseguido há quatro temporadas. "Nós alcançamos nosso objetivo e terminamos em primeiro lugar, e agora espero que a gente enfrente um time de renome como próximo adversário", disse o capitão Raúl, que marcou seu 59.º gol pelo time na Liga dos Campeões. "Meu gol não é importante, o que realmente importa é o rendimento da equipe", disse ele. "Realmente espero que este seja o nosso ano na Liga dos Campeões." O Real conquistou o último de seus nove títulos europeus em 2002, mas desde então viveu uma série de decepções na competição, sendo eliminado nas oitavas-de-final nas últimas três temporadas. Porém, a vitória de terça-feira e o fato de o time ter 100 por cento de aproveitamento em casa em todas as competições que disputa nesta temporada aumentam a confiança da equipe para voltar ao topo da Europa. "Não estou preocupado com quem vamos pegar no sorteio", disse o técnico do Real, Bernd Schuster. "Todos os possíveis adversários serão difíceis, mas termos ficado em primeiro lugar nos dá uma pequena vantagem de jogar em casa o jogo de volta, e isso era o que eu estava preocupado."