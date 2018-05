Real Madrid está de olho em Cleiton Xavier, diz jornal

O Palmeiras poderá ter problemas para manter um dos seus principais jogadores no clube, nas próximas temporadas. Neste domingo, o jornal espanhol As afirmou que o Real Madrid estaria de olho no meia Cleiton Xavier.

Segundo a publicação, Cleiton se encaixa no perfil procurado pelo time espanhol por ser polivalente. "Trata-se de um meia habilidoso de 26 anos, com facilidade para fazer gols e dar bons passes para os atacantes. Prova disso é que foi o melhor em assistências no último Campeonato Brasileiro, com doze passes para o gol", informou a matéria.

O jornal ainda destacou que o bom desempenho no Brasileirão valeu a Cleiton Xavier uma convocação para a seleção brasileira em setembro, para o jogo com o Chile, pela última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. De acordo com o As, o brasileiro poderia ser o substituto direto de Kaká, além de brigar por uma vaga no meio-campo com o holandês Van der Vaart.

A possível negociação do meia seria comandada pela Traffic, ressaltou o jornal. A empresa detentora dos direitos do meia foi a responsável pelas transferências do zagueiro Henrique e do atacante Keirrison, do Palmeiras, para o Barcelona, rival do Real Madrid.