Real Madrid estreia no Mundial de Clubes no dia 15 de dezembro

A Fifa anunciou na manhã desta sexta-feira a programação da próxima edição do Mundial de Clubes e confirmou que a competição será realizada entre os dias 8 e 18 de dezembro, no Japão, onde estarão presentes seis campeões continentais e mais um representante do país-sede.

A entidade também revelou que o torneio terá jogos em Osaka e Yokohama, cujo Estádio Internacional da cidade será o palco da grande final. Principal favorito ao título, o Real Madrid, atual campeão europeu, é um dos três times já garantidos na competição. Os outros dois são o América do México (Concacaf) e o Auckland City, da Nova Zelândia, vencedor da Liga dos Campeões da Oceania.

O jogo que abrirá esta edição do Mundial será no dia 8 de dezembro e marcará o confronto entre o Auckland City e o representante do país-sede, que será o campeão japonês de 2016. Já o Real irá estrear direto nas semifinais em 15 de dezembro, contra um rival a ser definido, enquanto no dia anterior o ganhador da Copa Libertadores deste ano pegará outro adversário ainda não determinado no primeiro confronto que definirá um dos finalistas.

Para o dia 14 de dezembro também foi marcada a decisão do quinto lugar do Mundial, enquanto os dois últimos semifinalistas serão conhecidos em duas partidas no dia 11. A decisão do terceiro lugar irá ocorrer poucas horas antes da final, em 18 de dezembro.

Confirmado como palco de mais uma decisão do Mundial de Clubes, o Estádio Internacional de Yokohama foi onde o Brasil se sagrou pentacampeão mundial ao vencer a Alemanha por 2 a 0 na final da Copa de 2002, realizada no Japão e na Coreia do Sul. Essa será, por sinal, a oitava edição do Mundial realizado em solo japonês com a chancela da entidade que controla o futebol do planeta.

A última vez que a competição aconteceu fora do Japão foi em 2014, quando o Real Madrid ficou com o título ao bater o San Lorenzo, da Argentina, na decisão no Marrocos, que também abrigou a edição de 2013 do torneio, vencida pelo Bayern de Munique com o vitória na final sobre os anfitriões do Raja Casablanca. Na ocasião, os donos da casa surpreenderam nas semifinais o Atlético-MG, então atuais campeões da Copa Libertadores e último clube brasileiro a jogar o Mundial de Clubes.

Atlético Nacional, da Colômbia, e Independiente del Valle, do Equador, irão se enfrentar na decisão da Libertadores deste ano e também definirão um representante inédito nesta competição organizada pela Fifa. Já os outros dois representantes a serem determinados desta próxima edição do Mundial serão os vencedores da Liga dos Campeões da Ásia e África.