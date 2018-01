Real Madrid fará seguro para Zidane O atacante francês Zinedine Zidane, o atleta mais caro da história do futebol, adquirido pelo Real Madrid por US$ 60 milhões, agora terá um seguro em caso de morte ou invalidez permanente. O clube espanhol está à procura de uma empresa para fechar o negócio. O seguro, pelos cálculos do Real Madrid, estaria em torno de US$ 500 mil. O próprio Zidane já possui um seguro pessoal, avaliado em US$ 40 milhões, custa cerca de US$ 200 mil por ano ao jogador.