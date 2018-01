Real Madrid faz acordo com Governo Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá a companhia dos astros do Real Madrid no programa de alfabetização de 20 milhões de brasileiros. O acordo foi assinado nesta quarta-feira por Cristovam Buarque, ministro da Educação do Brasil, e Florentino Perez, presidente do Real. No convênio, Lula poderá usar a imagem de todos os jogadores do time para alavancar o projeto ?Brasil Alfabetizado?. Ronaldo faz parte do grupo de atletas, mas admite ceder sua imagem exclusiva apenas para o projeto Fome Zero. Leia mais no Jornal da Tarde