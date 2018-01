Real Madrid faz homenagem ao papa O Real Madrid embarca neste domingo para a Itália, onde na terça-feira enfrenta a Roma, na rodada de abertura da Copa dos Campeões. Mas, antes do compromisso pela principal competição européia de clubes, os espanhóis têm audiência com João Paulo II. Na visita ao Vaticano, programada para segunda à tarde, será entregue o título de sócio honorário ao chefe da Igreja Católica. O papa foi homenageado, algum tempo atrás, por representantes do Barcelona. A diretoria e a comissão técnica decidem neste domingo, antes do embarque, se Ronaldo vai integrar a delegação. O atacante está em fase final de recuperação na contratura na coxa esquerda e não tem condições por enquanto de atuar. A estréia está prevista para dia 25, no confronto com o Genk, na Copa dos Campeões. Há também preocupação do Real de evitar que Ronaldo se exponha ao voltar para a Itália pouco tempo depois de ter deixado a Inter de Milão. Os torcedores e a imprensa não o perdoaram. O domingo será movimentado também com os jogos que completam a segunda rodada da Primeira Divisão Espanhola: Alavéz x Santander Atlético de Madri x Sevilla, Celta x Mallorca, Espanyol x Real Sociedad e Valladolid x Villarreal.