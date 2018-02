Real Madrid faz oferta pelo meia Edu O Real Madrid ofereceu ao Arsenal 4 milhões de euros (aproximadamente US$ 5,3 milhões) pelo futebol do meia brasileiro Edu, informou nesta segunda-feira o jornal espanhol Marca. ?A idéia do Real Madrid é reforçar o meio-de-campo e o favorito é Edu?. O contrato do jogador brasileiro com o clube inglês termina em 30 de junho do próximo ano e ele não pretende renová-lo.