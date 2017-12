Real Madrid fica no empate com o Lyon A situação ficou feia para Vanderlei Luxemburgo. O Real Madrid empatou em casa com o Lyon por 1 a 1, nesta quarta-feira, e a torcida que foi ao Estádio Santiago Bernabéu deixou claro que não suporta mais o trabalho do técnico brasileiro. Ele foi muito vaiado toda vez que se levantou do banco de reservas a partir da metade do segundo tempo do jogo válido pela Liga dos Campeões da Europa e corre sério risco de ser demitido. O resultado da partida desta quarta-feira importava pouco, porque tanto o Real como o Lyon entraram em campo já classificados para as oitavas-de-final da Liga dos Campeões. O que o público queria era ver o time jogar e limpar a péssima imagem deixada sábado, quando levou um baile do Barcelona e perdeu por 3 a 0 em seu estádio, pelo Campeonato Espanhol. Mas o Real novamente foi muito mal e mostrou ser um time desorganizado, que vive de lampejos de suas estrelas. Sem poder contar com Ronaldo e Raúl, ambos contundidos, Luxemburgo escalou apenas Robinho no ataque. Também colocou o zagueiro Sérgio Ramos como volante, abrindo vaga para Pavón na zaga. A intenção era clara: remendar a peneira que havia sido seu sistema defensivo na derrota diante do Barcelona. Os primeiros 15 minutos até que foram bons. Zidane estava muito ativo e encontrava espaço para criar. O Lyon não conseguia jogar e a bola ficava quase todo o tempo com a equipe espanhola. Mas o tempo foi passando, o gol não saía e o Real foi murchando. Aos 41 minutos, o Real abriu o placar numa jogada de bola parada. Beckham cobrou falta para a área e a bola sobrou limpa para o meia Guti marcar. Veio o segundo tempo e o que se viu foi um Real sem personalidade para se impor dentro de casa. O Lyon se acertou em campo, começou a tocar a bola de pé em pé e a envolver o adversário. Aí, aos 26 minutos, o norueguês Carew empatou com um golaço de calcanhar. E transformou a vida de Luxemburgo num inferno. Robinho também foi perseguido pela torcida, que o vaiou a cada tentativa frustrada de driblar e a cada passe errado. O divórcio entre o público e o time é claro. E, pelo que se viu nesta quarta-feira, só a demissão de Luxemburgo acalmará a torcida. Do lado do Lyon, o empate em Madri garantiu a primeira colocação do grupo F, com 13 pontos - o Real chegou a 10 e, faltando uma rodada, perde nos critérios de desempate. No outro jogo da chave, também nesta quarta-feira, os já eliminados Rosenborg (NOR) e Olympiakos (GRE) empataram por 1 a 1 - o brasileiro Rivaldo marcou para o time grego.