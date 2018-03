Real Madrid fica no empate com Sevilla O Real Madrid bem que tentou, mas não conseguiu vencer o Sevilla na tarde deste sábado, na casa do adversário, e ficou no empate por 2 a 2. Com este resultado, o Barcelona, que joga ainda neste sábado contra o Levante, só precisa empatar para garantir o título de campeão por antecipação, pois soma 81 pontos, contra 76 do Real, faltando duas rodadas para o fim da temporada 2004/05. A esperança dos madrilenos de evitar o título dos arquiinimigos existia até aos 43 minutos do segundo tempo, quando Júlio Baptista marcou o gol de empate do Sevilla. Antes disso, o Real havia conseguido a virada (Sergio Ramos fez o primeiro gol do jogo, para o time da casa), com gols de Javi Navarro (contra) e Zidane - num lindo chute de fora da área.