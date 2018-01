Real Madrid ganha a 6.ª consecutiva Seis jogos no Campeonato Espanhol e seis vitórias. Este é o saldo do Real Madrid sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. A vítima deste sábado foi o Espanyol, que caiu por 4 a 0 no Santiago Bernabeu. A vitória fez o time encurtar para quatro pontos sua desvantagem em relação ao líder Barcelona, que neste domingo receberá o Atlético de Madrid. Zidane e Raúl marcaram no primeiro tempo. Na segunda etapa, Raúl fez o terceiro e o volante dinamarquês Gravesen marcou o quarto com um chute de fora da área. Foi seu primeiro gol pelo Real. O Barcelona chega embalado para o clássico deste domingo no Camp Nou contra o Atlético de Madrid. Fez sete gols e não sofreu nenhum nas duas últimas rodadas e recuperou o futebol vistoso e eficiente que exibiu em praticamente todo o primeiro turno. Essa ascensão coincide com a recuperação técnica de Ronaldinho Gaúcho, que voltou a desequilibrar e marcou nos dois jogos. A boa fase do atacante camaronês Samuel Eto?o é outro trunfo do Barça. Ele é o artilheiro do campeonato com 16 gols e tem jogado muito bem. O técnico Frank Rijkaard pensa em colocar o volante italiano Albertini como titular, baseado na boa estréia que ele teve ao entrar no intervalo da partida em que o time goleou o Sevilla por 4 a 0. O outro reforço que o clube contratou em janeiro, o atacante argentino Maxi Lopez (ex-River Plate), ficará na reserva. "Tenho muita vontade de jogar, mas sem ansiedade. Preciso ter paciência para conseguir um lugar no time." Outros jogos deste domingo: La Coruña x Athletic de Bilbao; Betis x Osasuna; Getafe x Numancia; Málaga x Mallorca; Albacete x Zaragoza; Levante x Sevilla; Villarreal x Racing Santander.