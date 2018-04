Real Madrid ganha bem no último amistoso antes do Espanhol

O Real Madrid não teve dificuldades para fazer a festa da torcida no último amistoso antes da estreia pelo Campeonato Espanhol. Nesta segunda-feira, a equipe madrilenha recebeu o Rosenborg, da Noruega, pelo título do Troféu Santiago Bernabéu. Com Kaká e Cristiano Ronaldo em campo, porém, foi o atacante francês Benzema que marcou duas vezes e ajudou a construir a goleada por 4 a 0.

Escalado com sua força máxima pelo técnico chileno Manuel Pellegrini, o Real Madrid foi para o ataque desde o início, abrindo o placar ainda aos 12 minutos de jogo. Após bom passe do lateral-esquerdo brasileiro Marcelo, Benzema bateu rasteiro, no canto esquerdo do goleiro Jarstein. Já o segundo gol madrilenho saiu aos 26, em chute forte de fora da área de Lassana Diarra.

Atônito, o Rosenborg se tornou presa fácil para o Real, que ampliou logo no minuto seguinte. Benzema invadiu a área pela esquerda, limpou a marcação e bateu colocado, fazendo o seu segundo na partida. Na etapa final, ainda houve tempo para o experiente Raúl, de 32 anos, marcar o seu. O atacante aproveitou cobrança de escanteio da direita e fez de cabeça.

Antes de estrear pelo Espanhol no próximo sábado, quando recebe o La Coruña, o Real Madrid ainda pôde comemorar o retorno de dois jogadores importantes. Aos 31 minutos do segundo tempo, Lassana Diarra e Kaká deixaram o gramado para as entradas do holandês Ruud Van Nistelrooy e do malinês Mahamadou Diarra. Ambos voltaram após longo tempo se recuperando de lesões.