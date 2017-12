Real Madrid ganha do Rayo por 3 a 0 O Real Madrid venceu neste domingo o Rayo Vallecano por 3 a 0 com dois gols de Morientes e um de Raúl pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol. A vitória com facilidade fora de casa e as derrotas de Alavés para o Villarreal por 1 a 0 e do Valencia por 2 a 0 para o Real Sociedad, deixaram o time entre os primeiros colocados do torneio. Nos demais jogos do dia, o Bétis venceu o Osasuna por 2 a 1, o Celta derrotou o Espanyol por 4 a 1 enquanto o Zaragoza bateu o Las Palmas por 2 a 1 e o Sevilha goleou o Valladolid por 4 a 0. Completam a rodada Tenerife x Malaga e Mallorca x Deportivo La Coruña.