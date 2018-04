Real Madrid garante vaga na semifinal e espera Barcelona na Copa do Rei

VALÊNCIA - O Real Madrid confirmou o favoritismo e garantiu nesta quarta-feira a sua vaga na semifinal da Copa do Rei. A classificação foi conquistada com o empate fora de casa com o Valencia, por 1 a 1, depois de ter vencido o jogo de ida por 2 a 0. Agora, o próximo adversário será conhecido nesta quinta, no confronto entre Barcelona e Málaga.

Pelo sorteio das chaves da Copa do Rei, o superclássico entre Real e Barcelona pode acontecer agora nas semifinais. O time de Madri já conseguiu a sua vaga, ao passar pelo Valencia. E o Barça tenta fazer o mesmo nesta quinta, quando visita o Málaga - no jogo de ida, também disputado na semana passada, houve empate de 2 a 2 no Camp Nou.

No jogo desta quarta-feira, o terceiro seguido entre os dois times - no domingo, o Real goleou o Valencia por 5 a 0, também no Estádio Mestalla, pelo Campeonato Espanhol -, o goleiro Casillas deixou o campo logo aos 16 minutos, quando sofreu uma contusão na mão esquerda, após choque com o companheiro Arbeloa, e foi substituído por Adán.

Mesmo com a troca de goleiro, o Real abriu o placar ainda no primeiro tempo, com o gol do francês Benzema aos 44 minutos. Na segunda etapa, quando o time de Madri já tinha perdido Coentrão por expulsão, o Valencia conseguiu empatar com Tino Costa aos sete. No final, Di Maria também levou vermelho, mas os visitantes seguraram o resultado.

Também nesta quarta-feira, outro time garantiu vaga nas semifinais da Copa do Rei. Foi o Sevilla, que recebeu o Zaragoza e goleou por 4 a 0, com dois gols de Negredo, um de Rakitic e outro de Manu - no jogo de ida, houve empate de 0 a 0. Seu próximo adversário sairá apenas nesta quinta, no confronto entre Betis e Atlético de Madrid.