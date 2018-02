Real Madrid goleia com show brasileiro Finalmente brilhou a constelação brasileira do Real Madrid. Neste domingo, o time goleou o Mallorca por 4 a 0 no Estádio Santiago Bernabeu com gols marcados, na ordem, por Ronaldo, Roberto Carlos (2) e Júlio Baptista. Robinho começou no banco de reservas e entrou no segundo tempo, mas teve atuação discreta. Com o resultado, o Real assumiu a terceira posição do Campeonato Espanhol com 12 pontos. O Celta empatou com o Cadiz por 1 a 1, fora de casa, e perdeu a chance de reassumir a liderança - ficou em segundo, com 13 pontos, um atrás do Getafe. O gol do time galego foi marcado pelo brasileiro Fernando Baiano, que é o artilheiro do campeonato ao lado de Ronaldo, Eto´o, do Barcelona, e David Villa, do Valencia, com cinco tentos. Outros brasileiros que foram destaque neste domingo foram os volante Marcos Senna e Fredson. O primeiro marcou o terceiro gol da vitória do Villarreal por 3 a 1 sobre o Athletic de Bilbao. Já Fredson. fez o do empate do Espanyol contra o Sevilla. Confira os resultados dos outros jogos: Deportivo La Coruña 0 x 1 Osasuña, Racing 1 x 2 Alaves, e Real Sociedad 1 x 1 Betis. Ainda neste domingo jogam Malaga e Atlético de Madri.