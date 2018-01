Real Madrid goleia e continua na cola do líder Barcelona Apesar de jogar fora de casa, o Real Madrid aplicou uma goleada sobre o Athletic Bilbao por 4 a 1, neste domingo, em partida válida pela 32.ª rodada do Campeonato Espanhol e continua seguindo de perto o líder Barcelona. O time merengue soma agora 60 pontos e está apenas a dois da equipe catalã. Entretanto, os anfitriões seguem com 32 pontos, ocupando a 16.ª colocação. O destaque da partida foi o atacante holandês Van Nistelrooy, que marcou duas vezes e se tornou vice-artilheiro da competição 18 gols, um a menos que o malinês Frederick Kanoute, do Sevilla, e o argentino Diego Milito, do Zaragoza. Entre os brasileiros, o melhor na relação é Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, que tem 17 gols. O Real Madrid começou a partida pressionando o Athletic Bilbao e abriu o placar logo cedo. Aos 14 minutos, David Beckham bateu falta na área e Sérgio Ramos subiu bem de cabeça e marcou para os visitantes. Vinte minutos depois, os brasileiros Emerson e Cicinho tabelaram. O lateral-direito foi á linha de fundo e cruzou para Nistelrooy ampliar para o Real. A segunda etapa começou da mesma maneira que a primeira. Os visitantes pressionavam, enquanto o time mandante assistia. E aos cinco minutos veio o castigo. Nistelrooy aproveitou um rebote e marcou o segundo dele na partida e o terceiro do time merengue. Aos 35 minutos o Athletic descontou com Llorente fazendo de cabeça, mas três minutos depois Guti, em contra-ataque rápido deu números finais à partida com um belo gol de cobertura.