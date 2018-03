Real Madrid goleia e segue na luta Com dois gols de Ronaldo, dois de Raul e um de Owen, o Real Madrid goleou o Racing Santander por 5 a 0, neste sábado no Estádio Santiago Bernabeu, em Madri, e diminuiu para três pontos a diferença que o separa do líder do Campeonato Espanhol, o Barcelona. Neste domingo, o Barça enfrenta o Valencia. Também neste sábado foram realizadas mais duas partidas. Em Pamplona, o Osasuña assegurou sua permanência na primeira divisão ao empatar por 1 a 1 com o Mallorca. Farinós abriu o placar para o time visitante e Milosevic igualou o marcador na segunda etapa. No outro jogo, o Athletic Bilbao venceu o Zaragoza por 2 a 0, gols de Urzaiz e Lacruz. Ainda neste sábado vai ser disputado o clássico Betis x Sevilla.