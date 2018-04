Real Madrid goleia Málaga e adia título do Barcelona no Espanhol

MADRI - O Real Madrid atrapalhou mais uma vez os planos do Barcelona de comemorar o título do Campeonato Espanhol por antecipação. Nesta quarta-feira, o time de José Mourinho goleou o Málaga por 6 a 2, no Santiago Bernabéu, e adiou a conquista do arquirrival. O time catalão asseguraria o troféu sem entrar em campo caso o Real não vencesse nesta quarta.

Se a equipe madrilenha perdesse ou empatasse, o Barcelona poderia manter os 11 pontos de vantagem que não seriam mais alcançados nas últimas três rodadas, quando haveria apenas nove pontos em disputa. Os catalães entrariam em campo no fim de semana já com o título assegurado.

Disposto a dificultar a vida do rival, o Real adiou o título com uma vitória inquestionável sobre o Málaga. Apesar do clima ruim nos vestiários, em razão de recentes trocas de críticas entre o treinador e jogadores, o time mostrou bom ritmo em campo para balançar as redes por seis vezes.

Albiol abriu o placar logo aos três minutos de jogo. Mas Roque Santa Cruz, cotado para jogar no futebol brasileiro, empatou aos 15. O duelo seguiu equilibrado até que Sanchez fez falta em Cristiano Ronaldo dentro da área e foi expulso. O português desperdiçou o pênalti, mas o time da casa não demorou para se impor em razão da vantagem numérica.

Aos 26, o próprio Cristiano Ronaldo mandou para as redes e deixou o Real novamente na frente. Özil e Benzema aumentaram a contagem antes do intervalo, enquanto Antunes descontou para os visitantes.

No segundo tempo, Modric aumentou a vantagem para dos anfitriões e ainda viu Demichelis receber o cartão vermelho na sequência. Com dois jogadores a mais em campo, o Real ainda marcou mais um, aos 45, com Di Maria, selando a goleada.