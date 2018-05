Real Madrid goleia por 6 a 0 e encosta no Barcelona

O Real Madrid não ficou por baixo neste sábado, 19, e, no dia em que rival Barcelona faturou o Mundial de Clubes, o time dos galácticos aplicou 6 a 0 no Zaragoza, no Santiago Bernabéu, pela 15.ª rodada do Campeonato Espanhol.

A vitória deixou o Real com 37 pontos, mais perto dos 39 do líder Barcelona. Na outra ponta, o Zaragoza segue na zona de rebaixamento, em 18.º, com apenas 12 pontos.

Sem Kaká, machucado, o Real contou com grande atuação de Higuaín e Van der Vaart, com dois gols cada. A contagem foi aberta logo aos 3 minutos de jogo. Higuaín recebeu passe do brasileiro Marcelo e abriu o marcador. A bola passou por baixo das pernas do goleiro Vallejo antes de entrar.

Sob forte pressão, o Zaragoza não demorou para sofrer o segundo gol. Marcelo novamente fez boa assistência, mas quem marcou foi Van der Vaart, aos 26. Três minutos depois, o holandês voltou à carga e, dessa vez, contou com passe de Sérgio Ramos para anotar seu segundo gol na partida.

Antes do intervalo, Higuaín deixou sua marca novamente. Aos 34, ele aproveitou rebote na área, deu belo drible no zagueiro e fez o quarto do Real Madrid. No segundo tempo, Cristiano Ronaldo deu sequência à goleada. Logo aos 5 minutos, o português deu dois dribles rápidos na marcação e chutou rasteiro para o fundo do gol.

O golpe final veio aos 26 minutos. O francês Benzema, que entrara no lugar de Marcelo, aproveitou assistência de Van der Vaart e bateu de canhota para fechar o placar.

Mais cedo, o Sevilla decepcionou sua torcida e caiu diante do Getafe por 2 a 1. Os donos da casa, que não contaram com o brasileiro Luís Fabiano, marcaram com Negredo, enquanto Soldado balançou a rede duas vezes para os visitantes.

O Sevilla manteve a terceira posição, com 30 pontos, mas poderá cair para quarto lugar caso o Valencia, que tem 28, derrote o La Coruña, no domingo. O Getafe é o 8.º, com 24 pontos. Em Bilbao, o Athletic bateu o Osasuna por 2 a 0, e ocupa o sexto lugar, com 26. Yeste e Llorente foram os autores dos gols da partida.