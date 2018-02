Real Madrid goleia Racing por 4 a 1 O Real Madrid manteve a liderança isolada do Campeonato Espanhol, ao golear o Racing Santander por 4 a 1 neste sábado, em partida válida pela 25ª rodada. O Real soma agora 51 pontos quatro a mais que Real Sociedad, que neste domingo joga com o Alavés. Valencia é o terceiro com 46 pontos e Deportivo de la Coruña é o quarto, com 45. Apesar da goleada, o Real jogou apenas para o gasto. Abriu dois a zero no primeiro tempo - com gols de Figo (de pênalti) e Zidane - e relaxou. O técnico Vicente Del Bosque decidiu poupar alguns jogadores para a partida de quarta-feira contra o Milan, pela Liga dos Campeões da Europa e, veio para o segundo tempo sem o atacante Ronaldo. O Santander ensaiou uma reação e diminuiu aos 15 minutos, com Nafti, mas voltou a ser dominado. O Real ampliou aos 32 com Portillo e fez o quarto com Gutti, aos 42. Com a derrota, o Racing ocupa a 13ª colocação, com 29 pontos.