Real Madrid goleia, ultrapassa Barça e assume vice-liderança

MADRID - Logo depois de ver o Barcelona cair por 1 a 0 diante do Granada, o Real Madrid aproveitou o tropeço do seu arquirrival para assumir a vice-liderança do Campeonato Espanhol. Atuando em casa no último jogo deste sábado pela competição, o time goleou o Almería por 4 a 0 e chegou aos mesmos 79 pontos do líder Atlético de Madrid, mas está em desvantagem nos critérios de desempate. Já a equipe catalã caiu para o terceiro lugar ao estacionar nos 78 pontos.

Neste domingo, o Atlético de Madrid irá a campo no complemento da 33.ª rodada, contra o Getafe, fora de casa, com a chance de abrir três pontos em relação ao Real, que goleou no Santiago Bernabéu mesmo sem contar com Cristiano Ronaldo, lesionado, e com o brasileiro Marcelo, que também está em processo de recuperação de uma lesão.

O Real abriu o placar do jogo deste sábado aos 27 minutos do primeiro tempo. A o argentino Di María fez bela tabela com um companheiro pela direita e, na grande área, bateu com categoria de pé esquerdo no canto direito do goleiro adversário.

Já o segundo gol do jogo só foi sair aos 7 minutos da etapa final. Em nova rápida troca de passes do ataque merengue, Benzema rolou na esquerda para Gareth Bale entrar batendo de primeira para ampliar. Logo em seguida, aos 10, o Real marcou o terceiro. Benzema cruzou da direita para Isco, que iludiu a marcação e bateu no canto direito baixo do goleiro.

E, finalmente aos 39 minutos, Morata decretou a goleada ao receber bela bola enfiada nas costas da zaga e tocar com categoria por cima do goleiro. O resultado manteve Almería na zona de rebaixamento, na penúltima posição, com 30 pontos.

O volante brasileiro Casemiro foi a campo no jogo deste sábado ao substituir Di María no segundo tempo, enquanto o seu compatriota Willian José, relacionado para mais um jogo da equipe, novamente ficou apenas no banco de reservas.

OUTROS JOGOS

Em outras duas partidas realizadas neste sábado pelo Espanhol, Celta e Real Sociedad empataram por 2 a 2, em Vigo, enquanto o Villarreal derrotou o Levante por 1 a 0, em casa. O primeiro destes resultados manteve a Real Sociedad na sétima posição, com 51 pontos, fechando a zona de classificação para a Liga Europa, logo atrás do Villarreal, sexto colocado, com 52. Já o Celta é apenas o 12º, com 37, enquanto o Levante é o nono, com 40.