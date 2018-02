Real Madrid inaugura sua primeira escolinha de futebol na Ásia

O Real Madrid inaugurou, neste domingo, na ilha indonésia de Bali, sua primeira escolinha de futebol na Ásia, dentro da estratégia de promoção da imagem e da marca do clube neste continente. A escolinha contará com pelo menos dois campos de treinamento que poderão ser utilizados pela comunidade local quando não houver atividades do centro. No próximo mês, centenas de jovens entre 12 e 17 anos brigarão por uma das cerca de 100 vagas do curso, e depois para conseguir a atenção dos olheiros do clube merengue que viajarão no futuro a Bali para vê-los em ação. A cada ano, os 22 melhores formarão duas equipes e viajarão a Madri para disputar amistosos contra companheiros de sua mesma idade das categorias de base do clube de Madri. O Real Madrid já adquiriu os direitos para estabelecer centros similares na China, Austrália e nos dez países que integram a Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean): Mianmar (antiga Birmânia), Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Cingapura, Tailândia e Vietnã.