Real Madrid joga amanhã para Pelé ver Os galácticos do Real Madrid terão um espectador ilustre nas tribunas do Santiago Bernabeu para a partida contra o Zaragoza: Pelé. O maior craque da história do futebol recebeu convite da diretoria do clube espanhol para assistir a um treino da equipe, ontem, e para o duelo deste domingo, no qual tem presença assegurada. Pelé deixou o Brasil na noite de sexta-feira, dia em que se envolveu numa polêmica com Romário. Foi bastante atacado pelo atacante, que não gostou de sua recomendação para encerrar a carreira. Antes de embarcar rumo à Europa, evitou falar sobre as críticas de Romário. Disse que admirava o talento do Baixinho e que apenas havia dado sua opinião. Aliás, a mesma da maioria dos torcedores. Já faz tempo que Romário só ganha destaque na mídia por declarações ousadas e infelizes ou por confusões fora do campo. Esse, por sinal, foi o tom usado pelas agências internacionais de notícia para abordar o tema. O Real anunciou com pompa a chegada do Atleta do Século à Espanha, por meio da imprensa e de seu site. Uma atração a mais para o confronto que já atrai grande atenção no país. O jogo tem início previsto para as 18 horas, de Brasília, e será transmitido pela ESPN Brasil e pela Bandeirantes. Vanderlei Luxemburgo busca a terceira vitória consecutiva no Campeonato Espanhol. Na estréia, no complemento da partida contra a Real Sociedad, viu Zidane, de pênalti, marcar o gol do triunfo. E, no último domingo, comandou os galácticos nos 3 a 0 sobre o rival Atlético de Madrid. "Ganhar sempre é importante, porque levanta o moral e tranqüiliza a equipe", declarou o treinador. "Mas o que mais me agrada é a atitude." O técnico brasileiro, bastante badalado na capital espanhola, poderá ficar sem sua dupla de ataque titular contra o Zaragoza. Ronaldo e Raúl estão contundidos e correm risco de ficar fora. O Real, 2.º colocado com 35 pontos, tenta encostar no líder Barcelona, 42. A equipe catalã, por sinal, tenta redimir-se após a fraca atuação e a derrota para o Villarreal por 3 a 0, na última rodada. O adversário é a Real Sociedad. "Não jogamos como de hábito contra o Villarreal, mas acredito que voltaremos à normalidade contra a Real Sociedad", comentou o zagueiro mexicano Rafael Marquez. Outros jogos: La Coruña x Numancia, Athletic Bilbao x Espanyol, Osasuna x Valencia, Bétis x Mallorca e Albacete x Racing Santander.