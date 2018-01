Real Madrid joga para ajudar Puskas O Real Madrid irá disputar um amistoso com a seleção da Hungria, dia 14 de agosto, em Budapeste, para ajudar financeiramente o ex-jogador húngaro Ferenc Puskas. Aos 78 anos, ele está internado em um hospital em seu país, gravemente doente, e não tem condições de pagar os custos do tratamento. Puskas foi um dos maiores jogadores da história do Real Madrid. Fazendo dupla com Alfredo Di Stefano nas décadas de 50 e 60, ele conquistou 5 títulos do Campeonato Espanhol, do qual foi artilheiro quatro vezes, e ainda foi campeão europeu de clubes outras três ocasiões. Pela seleção húngara, Puskas marcou 84 gols em 85 partidas disputadas. E levou o país ao título olímpico nos Jogos de Helsinque, em 1952. Por isso mesmo, o estádio de Budapeste, onde será realizado o amistoso com o Real Madrid, recebeu seu nome.