Real Madrid joga para esquecer o fiasco O Real Madrid ainda está abalado pela derrota para o Zaragoza na final da Copa do Rei, mas terá de mostrar força e reagir a partir deste sábado, quando jogará fora de casa contra o Athletic de Bilbao pelo Campeonato Espanhol. Como tem apenas quatro pontos de vantagem sobre o Valencia, se não ganhar dará chance ao vice-líder de se aproximar ainda mais no domingo, quando receberá o Mallorca. O ?Dream Team? empatou suas duas últimas partidas no Campeonato Espanhol, contra o Racing Santander (fora de casa) e o Zaragoza (em Madri). E neste sábado mais uma vez não terá Ronaldo ? ele se recupera de um estiramento muscular na coxa esquerda e deve voltar contra o Monaco, quarta-feira, pela Liga dos Campeões. ?Foi um baque para todos nós a derrota na Copa do Rei, porque tivemos muito trabalho para chegar à final. Mas temos de olhar para frente e pensar em ganhar em Bilbao e do Monaco?, disse Guti. A rodada do Campeonato Espanhol terá mais dois jogos neste sábado: Atlético de Madrid x Betis e La Coruña x Murcia. No domingo, acontece: Albacete x Valladolid, Barcelona x Real Sociedad, Osasuna x Villarreal, Racing Santander x Celta, Zaragoza x Espanyol, Sevilla x Málaga e Valencia x Mallorca.