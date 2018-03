Real Madrid joga para fugir da crise O Real Madrid inicia neste sábado sua luta para sair da crise e tentar recuperar o terreno perdido para o Valencia na disputa do título espanhol. O dérbi contra o Atlético de Madrid (17 horas, no estádio Vicente Calderón, com transmissão ao vivo da ESPN Internacional) será o primeiro obstáculo de uma espinhosa sequência de três partidas - as outras duas serão contra o Barcelona, em casa, e La Coruña, fora. Se ganhar neste sábado, o Real chegará à liderança com 70 pontos - o Valencia, que tem 69, receberá domingo a Real Sociedad. Para tirar o time do olho do furacão - a torcida está furiosa desde a eliminação da Liga dos Campeões diante do Monaco, que ocorreu poucos dias depois da derrota para o Zaragoza na final da Copa do Rei -, a diretoria fez o elenco passar três dias concentrado num luxuoso hotel em Murcia. A decisão foi tomada por causa do protesto que os torcedores fizeram durante o treinamento de terça-feira, quando estenderam uma faixa acusando os jogadores de irem para a noite. Dois dias antes, o time tinha perdido em casa para o modesto Osasuna por 3 a 0. Ninguém na Espanha parece ter dúvida de que o técnico português Carlos Queiroz está com os dias contados no Real e que será demitido assim que acabe a temporada. Essa impressão foi reforçada depois de uma entrevista dada pelo diretor-esportivo do clube, Jorge Valdano, a um jornal mexicano. "É claro que quando um treinador é contratado espera-se bons resultados e até agora Queiroz não conseguiu nos dar isso." O único desfalque do time será Ronaldo, que se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda sofrida no jogo contra o Osasuna. Ele voltou a correr nesta sexta-feira e deverá voltar contra o Barcelona. No lado do Atlético, o plano é piorar ainda mais a situação do rival. "Nossa torcida vai ficar muito feliz se ganharmos do Real e ajudarmos o Valencia", disse o meia argentino Ibagaza. Outros jogos deste sábado: La Coruña x Valladolid e Athletic de Bilbao x Zaragoza.