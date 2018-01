Real Madrid joga pela honra espanhola O Real Madrid ficou com a responsabilidade de salvar a honra do futebol espanhol, depois da eliminação dos rivais Barcelona e Valencia. Para manter-se no caminho do 10º título europeu, a equipe de Ronaldo, Figo e Zidane tem de superar o Manchester United, nesta quarta-feira, no campo do adversário. Como ganhou por 3 a 1 em casa, basta empatar, ou perder por até um gol de diferença para os ingleses, que ainda assim segue adiante. O outro semifinalista sai do duelo entre Ajax e Milan ? 0 a 0, na ida. O Real é favorito por conta da vantagem. Mas terá baixa significativa com a ausência de Raúl. O autor de dois gols no clássico anterior ? Zidane fez o terceiro ? sentiu-se mal na segunda-feira e precisou ser operado de apendicite com urgência. A alta deve ocorrer nesta quarta-feira, mas o retorno ao futebol está previsto para um mês. ?Jogaremos por Raúl?, avisou o português Figo, em demonstração de que a união é uma das qualidades principais do Real. ?A vitória será dedicada a nosso amigo?, reforçou o capitão Hierro. O técnico Del Bosque faz mistério, porém, deve optar pela entrada de Guti como titular. O Manchester United respira mais aliviado com o desfalque de Raúl, mas o técnico Alex Ferguson não se ilude e sabe que a tarefa é a mais difícil até agora. O escocês recomenda serenidade a seus jogadores, como alternativa para descontar os gols que o time sofreu no Santiago Bernabéu. ?Precisamos atacar, mas sem loucura?, adverte o treinador, em claro recado aos torcedores que forem ao estádio de Old Trafford. Se o Manchester vencer por 2 a 0, passa adiante. A partida será dirigida pelo italiano Pierluigi Collina, o mesmo de Brasil 2 x Alemanha 0 na final da Copa de 2002. Pressionado, mesmo, está o Milan, no desafio ao Ajax, no San Siro, em Milão. A fase é instável, a derrota para o Empoli por 1 a 0 praticamente tirou o time da briga pelo título da Série A da Itália e agora resta a Liga dos Campeões como opção para salvar a temporada. O técnico Carlo Ancelotti perdeu Seedorf e ainda não sabe se terá o retorno de Maldini. Os brasileiros Rivaldo e Serginho ficam na reserva. O treinador holandês Ronald Koeman aposta na juventude. ?Somos um time jovem, com vontade de vencer?, anima-se. O vencedor de Ajax/Milan pega a Inter. O ganhador de Manchester/Real enfrenta a Juventus.