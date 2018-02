Real Madrid joga por vaga nas oitavas da Liga dos Campeões

O Real Madrid depende apenas de um empate contra a Lazio, nesta terça-feira, em Madri, às 17h45 (de Brasília), na última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões, para se classificar para as oitavas-de-final. Mesmo assim, os jogadores da equipe madrilenha, líder do Grupo C com oito pontos - ao lado do Olympiacos -, encaram o confronto como uma decisão."É a partida mais importante de toda a temporada", resume o atacante holandês Van Nistelrooy. Para o técnico do Real, o alemão Bernd Schüster, é preciso que a torcida apóie mais a equipe. "Temos de ter um clima favorável para buscar a vaga", disse. Outras duas forças definem o futuro na Liga dos Campeões. O Liverpool, terceiro colocado, joga contra o Olympique, segundo colocado, em Marselha. E o Porto define sua situação contra o Besiktas, em casa. Todos os times têm chance.