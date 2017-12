Real Madrid joga seu futuro no Espanhol O Real Madrid joga neste sábado o seu futuro no Campeonato Espanhol contra o Mallorca, no estádio Santiago Bernabeu, pela 36ª rodada. Um resultado negativo poderá custar o título, já que o Valencia terá chance de ser campeão se vencer no domingo o Sevilla fora de casa e o clube madrilenho e o Barcelona forem derrotados no sábado. O Valencia tem 74 pontos, contra 70 do Real e 69 do Barcelona - faltam três rodadas. O técnico português Carlos Queiroz não terá o seu principal jogador de meio-de-campo, o meia francês Zinedine Zidane, expulso contra o La Coruña na rodada passada. Solari será o seu substituto. "Nosso objetivo é chegar aos 79 pontos", disse Queiroz. "Temos de nos concentrar para isso e deixar de pensar nos outros. E, para conseguirmos, precisamos de alma de campeão." O treinador aproveitou para comentar sobre os boatos de que não continuará no Real na próxima temporada - a eliminação na Liga dos Campeões, a perda da Copa do Rei e a situação no Campeonato Espanhol criaram um clima de desconfiança da torcida e diretoria com relação a ele. "Estou trabalhando para o Real Madrid, que tem três jogos ainda na Liga. É a única coisa que me preocupa. Todos os dias tenho o mesmo desejo de ganhar. Infelizmente, quem pode controlar a situação são os resultados", disse o treinador. A sede de grandeza do Real Madrid continua. Depois de anunciar o interesse pelo volante brasileiro Emerson, da Roma, os dirigentes negociam com o Manchester United a contratação do atacante holandês Van Nistelrooy. Segundo a imprensa espanhola, os contatos já foram iniciados e o atacante poderá ser a próxima estrela do time. O problema, se a negociação for fechada, seria encaixar Nistelrooy em um ataque que conta com Ronaldo e Raúl, capitão do Real e um dos intocáveis da equipe. O Barcelona vai a Vigo, também neste sábado, para enfrentar o Celta, que luta contra o rebaixamento - é o penúltimo colocado. Ronaldinho Gaúcho, o craque do campeonato, está escalado. Para a próxima temporada, o Barça tenta as contratações de Belletti, Mancini e do atacante do Luque, do Coruña, por quem o clube estaria disposto a gastar 18 milhões (US$ 21,7 milhões).