Real Madrid jogará nos EUA e no Japão A estréia de Robinho no Real Madrid, caso se concretize a contratação do astro do Santos, pode acontecer numa série de amistosos que o time espanhol fará pelos Estados Unidos e Japão em julho. De acordo com a direção do clube, o primeiro jogo será no dia 16 contra o Chivas Guadalajara (México), em Chicago. Dois dias depois, será a vez de enfrentar o Los Angeles Galaxy, na Califórnia. Após as partidas em solo norte-americano, o Real Madrid viajará para o Japão, onde enfrentará o Tokyo Verdy, no dia 25, e o Jubilo Iwata, dois dias depois. A equipe espanhola, vice-campeã nacional, é comandada pelo brasileiro Wanderley Luxemburgo e conta com vários astros no elenco como os também brasileiros Ronaldo e Roberto Carlos, os ingleses David Beckham e Michael Owen, o português Luis Figo e o francês Zinedine Zidane.