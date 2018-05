Real Madrid libera Diarra para defender seleção de Mali

O clube informou que Diarra ficará com a seleção a partir do dia 25 de dezembro para defender o seu país na competição que será realizada entre os dias 10 e 31 de janeiro. Antes da Copa Africana das Nações, o jogador ainda defenderá o Mali no Torneio do Qatar, contra Irã, Coreia do Norte e a seleção anfitriã da competição.

Diarra está no Real Madrid desde 2006. Nesta temporada, porém, tem atuado raramente depois da chegada de Kaká, Xavi Alonso e Esteban Granero para atuar no meio-campo da equipe.