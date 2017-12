Real Madrid lidera ranking de clubes O Real Madrid segue liderando com folga o ranking mundial de clubes, segundo a lista mensal divulgada nesta terça-feira pela Federação Internacional de História de Futebol e Estatística (IFFHS). Segundo a entidade, com sede da Alemanha, o clube madrileno acumula 339 pontos e seu concorrente mais direto - o Bayern de Munique - conta apenas com 296. O Barcelona melhorou duas posições em relação ao último levantamento e agora ocupa o quinto lugar. Na lista, não há nenhum clube sul-americano entre os 19 melhores do mundo. O mais bem colocado é o Boca Juniors, da Argentina, que ocupa a 20ª posição. O melhor brasileiro é o Grêmio, na 21ª. Ente os "Top 100" figuram equipes de 32 países. Há 27 clubes da América do Sul, 4 da Concacaf (todas do México), 3 da Ásia (todos de Israel), dois da África e o restante (64) da Europa. A Inglaterra é a Liga com o maior número de equipes (9) entre os 100 primeiros, seguida da França (7), Espanha (6), Itália (6), Brasil (6), Alemanha (5), Argentina (5) e México (4). Veja os 20 melhores do mundo, segundo o ranking da IFFHS e os melhores sul-americanos. ( O número entre parênteses indica a posição do clube no levantamento anterior.) 1. (1.) Real Madrid (ESP) 339,0 pontos 2. (2.) Bayern Munich (ALE) 296,0 3. (4.) Arsenal (ING) 293,0 4. (5.) Manchester United (ING) 288,0 5. (7.) Barcelona (ESP) 268,0 6. (6.) Deportivo La Coruña (ESP) 264,0 7. (11.) Feyenoord (HOL) 246,5 8. (8.) Milan (ITA) 245,0 9. (9.) Juventus (ITA) 243,0 10. (3.) Bayer Leverkusen (ALE) 241,0 11. (13.) América do México 235,5 12. (11.) Sparta Praga (Rep. Checa) 224,0 13. (10.) Liverpool (ING) 220,0 14. (21.) Borússia Dortmund (ALE) 215,0 15. (14.) Inter Milão (ITA) 211,0 16. (15.) Club Brujas (BEL) 209,5 17. (24.) AEK Atenas (GRE) 209,0 18. (18.) Glasgow Rangers (ESC) 207,0 19. (23.) Glasgow Celtic (ESC) 206,5 20. (20.) Boca Juniors (ARG) 204,0 Sul-americanos 21. (17.) Grêmio (BRA) 200,0 26. (32.) San Lorenzo (ARG) 188,0 27. (25.) River Plate (ARG) 186,0 29. (36.) Nacional (URU) 184,5 32. (31.) São Caetano (BRA) 180,0 33. (26.) América Cali (COL) 177,0 34. (27.) Universidad Católica (CHI) 175,5 37. (48.) Santiago Wanderers (CHI) 169,5 40. (45.) Corinthians (BRA) 156,0 42. (51.) Cobreloa (CHI) 148,5 48. (53.) Olímpia (PAR) 145,5 52. (43.) Peñarol (URU) 142,5 55. (45.) Vélez Sarsfield (ARG) 138,0 60. (65.) Atlético Nacional (COL) 133,5 63. (124.) Bolívar (BOL) 129,0 69. (74.) Cienciano (PER) 120,0 75. (55.) Emelec (EQU) 116,0 79. (68.) Once Caldas (COL) 115,5 82. (107.) Clube Atletico Paranaense (BRA) 114,0 85. (107.) Racing Club (ARG) 112,0 88. (91.) El Nacional (EQU) 111,0 90. (62.) Flamengo (BRA) 110,0 93. (75.) Sporting Cristal (PER) 109,5 96. (119.) Gama (BRA) 108,0 (77.) Montevideo Wanderers (URU) 108,0