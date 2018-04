Real Madrid marca 7 gols em décima vitória seguida

O atacante português, que é o jogador mais caro do mundo, presenteou a torcida da equipe no estádio Santiago Bernabéu com a Bota de Ouro que recebeu e se mostrou disposto a superar a marca de 40 gols registrada no ano passado.

O meia argentino Di Maria deu assistências para os três primeiros gols, marcados por Cristiano Ronaldo, Pepe e Gonzalo Higuaín. Ele foi depois substituído ao sentir o que parece ser uma lesão muscular no começo do segundo tempo.

Cristiano marcou o seu segundo gol de pênalti aos 9 minutos do segundo tempo depois da expulsão do zagueiro do Osasuna Eneko Satrustegui e conseguiu o marcar um terceiro gol na partida, a quarta vez que faz isso na temporada, três minutos depois. Agora, ele tem 13 tentos na Liga.

O atacante Karim Benzema, que saiu do banco, aumentou o placar com outros dois gols.

O Osasuna, com o time devastado pelas lesões e humilhado por 8 x 0 pelo Barcelona em setembro, empatou em 1 x 1 aos 31 minutos do primeiro tempo quando Ibrahima superou Casillas em cobrança de falta antes de perder o controle da partida.

O Madrid tem 28 pontos em 11 partidas, quatro a mais do que o Barcelona, na segunda posição e pode cortar a diferença para um ponto se vencer o Atlético de Bilbao em partida ainda neste domingo. O Valencia é o terceiro com 24 pontos depois de vencer o Levante por 2 x 0 no sábado no derby da cidade. O Levante, a surpresa da temporada, ficou na quarta posição com 23 pontos.