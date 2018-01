Real Madrid massacra Valladolid: 7 a 2 O furacão Real Madrid arrasou o Valladolid neste sábado, no Estádio Santiago Bernabeu, na abertura da terceira rodada do Campeonato Espanhol. Com todos os seus ?galáticos?, o Real goleou por 7 a 2. Um dos sete gols foi de Ronaldinho. Raúl marcou três. Entre os mais famosos do time, apenas Beckham não conferiu o seu. ?Fizemos uma partida de forma muito autoritária e em alguns momentos com um jogo fantástico. O resultado é importante. Os jogadores desde o início tiveram uma boa atitude, todos estavam muitos concentrados. Devemos ser conscientes de que estamos fazendo as coisas certas. Umas vezes ganharemos e outras não, mas temos de seguir assim?, disse o técnico Carlos Queiroz. Ronaldinho abriu o caminho para a avalanche. Aos 21 minutos, chutou forte e o zagueiro brasileiro Júlio César, de cabeça, marcou contra: Real 1 a 0. O árbitro deu o gol para Júlio César. Dez minutos depois, apareceu Raúl. De uma jogada que passou pelos principais jogadores do Real, Figo cruzou e o atacante arrematou: 2 a 1. ?Não se pode duvidar nunca da qualidade de Raúl?, disse Ronaldinho, que ainda comentou a importância da goleada de ontem: ?Era um dia muito importante, porque havíamos voltado da Seleção Brasileira e não seria fácil jogar em seguida. No ano passado sofremos muito nestas partidas depois dos jogos da Seleção. Vamos ver se nos próximos jogos não nos faltam os gols, porque criamos muito e marcamos sete no Valladolid. O importante é que começamos bem o Campeonato Espanhol.? O terceiro gol foi mais uma vez de Raúl. Aos 34, encobriu o goleiro e a bola caiu mansa na rede. Todo o Santiago Bernabeu aplaudiu de pé a obra do atacante. No segundo tempo, mais show. Começou com Zidane. Cruzamento de Beckham e o francês emendou com um voleio, aos 12. Real 4 a 0. Losada, cobrando pênalti, descontou para o Valladolid, aos 15. Figo, também de pênalti, marcou o quinto, aos 18. Chema fez o segundo, aos 25. Com 5 a 2, a torcida do Real queria um gol de Ronaldinho ? que deixou sua marca, aos 26. E Raúl marcou o sétimo, um minuto depois. Foi o primeiro alerta dos ?galáticos? aos rivais na Espanha. A rodada deste sábado teve ainda os seguintes resultados: Celta 0 x 2 Betis; Racing 0 x 1 Real Sociedad, Sevilha 1 x 2 Deportivo La Coruña.